Про це австрійський президент повідомив у Twitter.

“Прибув до Києва. Після майже року війни Україну не забуто. Разом з президентом Зеленським та хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності”, – зазначив Ван дер Беллен.

За його словами, австрійська делегація сьогодні оголосить про новий пакет гуманітарної допомоги. Йдеться про необхідні зараз генератори.

Після переобрання президентом на другий термін це – перший закордонний візит Ван дер Беллена. Раніше лідери Австрії після обрання на посаду їхали до Швейцарії чи Брюсселя.

“Так, Австрія є нейтральною у військовому плані, але ми у жодному разі не є нейтральними у нашому ставленні. Українки та українці борються за свою країну та за майбутнє своїх дітей. І ми їм у цьому допомагаємо”, – сказав президент Австрії.