До лав територіальної оборони залучатимуть патріотів віком понад 60 років, які "морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога".

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Він зауважив, що лише у Києві вже роздали 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект бійцям територіальної оборони протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня.

За словами Резнікова, охочих долучитись до лав територіальної оборони та зупиняти російських окупантів зі зброєю в руках зростає. Водночас ще надходить зброя.

Рішення про залучення людей віком понад 60 років узгоджено з командувачем територіальної оборони генералом Юрієм Галушкіним.