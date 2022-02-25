Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Він зауважив, що лише у Києві вже роздали 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект бійцям територіальної оборони протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня.

За словами Резнікова, охочих долучитись до лав територіальної оборони та зупиняти російських окупантів зі зброєю в руках зростає. Водночас ще надходить зброя.

Рішення про залучення людей віком понад 60 років узгоджено з командувачем територіальної оборони генералом Юрієм Галушкіним.

Мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до територіальної оборони патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога. Тож, “заблукавші”, нех*й щастить”, – зазначає міністр.