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До літа Данія спорядить Україні близько 100 танків Leopard

10 квітня виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що країна готується вже до літа спорядити Україні близько 100 танків Leopard 1.

Понеділок, 10 квітня 2023, 22:00
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Про це він поінформував під час спільного брифінгу з главою Міноборони України Олексієм Резніковим в Одесі.

Данія має намір розпочати постачання Leopard Україні до літа.

Сподіваюся, що можливо буде передати близько 100 танків Leopard 1. Це б стало значною допомогою українській армії у боротьбі за свободу”.

Поульсен також зауважив, що сторони обговорять ймовірну передачу Leopard 2.

В.о. міністра додав, що вже наступного місяця Україна може отримати від Данії системи Caesar, на яких зараз навчаються українські військові на данських полігонах.

Своєю чергою, Резніков наголосив, що найближчим часом усі почують, як “леопарди гарчать з данським акцентом”.

На початку лютого 2023 року, Данія розпочала проєкт з відновлення танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною. Першим етапом проєкту є якнайшвидше постачання танків для двох батальйонів, що еквівалентно приблизно 80 танкам, у найкоротші терміни.

Окрім цього, країна передала Збройним силам України всі гаубиці Caesar, які мала на озброєнні.

Раніше повідомлялось, що Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.

3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.

Теги: Caesar, Данія, озброєння, підтримка, леопард, союзники, танки

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