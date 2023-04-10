До літа Данія спорядить Україні близько 100 танків Leopard

Про це він поінформував під час спільного брифінгу з главою Міноборони України Олексієм Резніковим в Одесі.
Данія має намір розпочати постачання Leopard Україні до літа.
Сподіваюся, що можливо буде передати близько 100 танків Leopard 1. Це б стало значною допомогою українській армії у боротьбі за свободу”.
Поульсен також зауважив, що сторони обговорять ймовірну передачу Leopard 2.
В.о. міністра додав, що вже наступного місяця Україна може отримати від Данії системи Caesar, на яких зараз навчаються українські військові на данських полігонах.
Своєю чергою, Резніков наголосив, що найближчим часом усі почують, як “леопарди гарчать з данським акцентом”.
На початку лютого 2023 року, Данія розпочала проєкт з відновлення танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною. Першим етапом проєкту є якнайшвидше постачання танків для двох батальйонів, що еквівалентно приблизно 80 танкам, у найкоротші терміни.
Окрім цього, країна передала Збройним силам України всі гаубиці Caesar, які мала на озброєнні.
Раніше повідомлялось, що Норвегія та Данія спільно передадуть Україні 8000 артилерійських снарядів для ефективного захисту від російської збройної агресії. Своєю чергою, Володимир Зеленський наголосив, що своєчасна допомога партнерів – запорука наближення спільної перемоги.
3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.
- 7 лютого під час неоголошеного візиту до Києва міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН, Данія та Нідерланди спільно постачать Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.
- Глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.
- 9 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що вже найближчим часом Україна може отримати раніше погоджені ЗРК Patriot та Samp/T. Водночас він наголосив на необхідності передачі ЗСУ західних винищувачів F-16.