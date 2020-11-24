Про це повідомляє Cnet.
Перші два кандидата, які, швидше за все, в першу чергу отримають дозвіл від Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів FDA – вакцини від Pfizer і Moderna. Препарати продемонстрували близько 95% ефективності в боротьбі з COVID-19. Але Гейтс також покладає надії і на інші розробки, що не потрапили в заголовки газет по всьому світу, серед яких – вакцини від AstraZeneca, Johnson & Johnson і Novavax.
“Майже всі вакцини будуть працювати, і з дуже високим рівнем ефективності. Я оптимістично налаштований і вважаю, що до лютого всі вони будуть визнані ефективними і безпечними”, – говорить Гейтс.
Він також попереджає, що світу не варто розслаблятися на тлі новин про створення вакцин.
“Ми повинні бути дуже обережними в наступні 6 місяців”, – попереджає Гейтс.
Він вважає, що в США протягом зими щоденна смертність від коронавируса все ще буде перевищувати 2 тис летальних випадків.
Гейтс сподівається, що проблеми з тестування та розповсюдженням вакцин будуть вирішені.
“З часом ви вийдемо на рівень вакцинації понад 70%, який нам потрібен, щоб зупинити поширення вірусу”, – підкреслює мільярдер.
Крім того, глава Microsoft закликав людей дотримуватися всіх запобіжних заходів в очікуванні вакцини.
“Ви знаєте, постарайтеся, щоб у вашій родині не було останніх смертей в цій пандемії, ми повинні дочекатися весни, коли вакцина дійсно почне скорочувати статистику”, – сказав він.
- Раніше повідомлялося, що американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Також американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna заявив про 94,5% ефективності на третій стадії випробування.
- Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19. #Букви розповідали, що відомо про вакцину.
- Чотири вакцини проти COVID-19 нині проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуси за Фаренгейтом.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.