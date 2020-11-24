Глава Microsoft Білл Гейтс заявив, що майже всі вакцини проти COVID-19 будуть працювати вже до лютого.

Про це повідомляє Cnet.

Перші два кандидата, які, швидше за все, в першу чергу отримають дозвіл від Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів FDA – вакцини від Pfizer і Moderna. Препарати продемонстрували близько 95% ефективності в боротьбі з COVID-19. Але Гейтс також покладає надії і на інші розробки, що не потрапили в заголовки газет по всьому світу, серед яких – вакцини від AstraZeneca, Johnson & Johnson і Novavax.

“Майже всі вакцини будуть працювати, і з дуже високим рівнем ефективності. Я оптимістично налаштований і вважаю, що до лютого всі вони будуть визнані ефективними і безпечними”, – говорить Гейтс.

Він також попереджає, що світу не варто розслаблятися на тлі новин про створення вакцин.

“Ми повинні бути дуже обережними в наступні 6 місяців”, – попереджає Гейтс.

Він вважає, що в США протягом зими щоденна смертність від коронавируса все ще буде перевищувати 2 тис летальних випадків.

Гейтс сподівається, що проблеми з тестування та розповсюдженням вакцин будуть вирішені.

“З часом ви вийдемо на рівень вакцинації понад 70%, який нам потрібен, щоб зупинити поширення вірусу”, – підкреслює мільярдер.

Крім того, глава Microsoft закликав людей дотримуватися всіх запобіжних заходів в очікуванні вакцини.

“Ви знаєте, постарайтеся, щоб у вашій родині не було останніх смертей в цій пандемії, ми повинні дочекатися весни, коли вакцина дійсно почне скорочувати статистику”, – сказав він.