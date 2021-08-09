У Маріуполі пройшов музичний фестиваль М-фест, серед виконавців якого чимало музикантів із Росії.

Про це повідомляють #Букви.

Фестиваль проходив з 6 по 8 серпня за підтримки Українського культурного фонду.

На фестиваль приїхало чимало російських виконавців, зокрема: гурт “Мумій Троль”, співак Niletto, репер Noize MC, панк-гурт “Порнофільми”, жіночий гурт “Кіс-кіс”.

На афішах фестивалю повідомляється, що він організований за підтримки Українського культурного фонду. Це державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі.

У Маріупольській міськраді відзвітували щодо проведення музичного фестивалю.

Місцевий інформаційний портал MRPL.CITY пише, що інвестиції Групи “Метінвест” в організацію і підготовку фестивалю в 2021 році склали 3 мільйони гривень.

#Букви направили запит на ім’я мера Маріуполя Вадима Бойченка стосовно фінансування фестивалю. Будемо чекати на відповідь.