Фотографії церемонії з дрона поширив Instagram-акаунт jlosbae.

У липні зіркова пара постала перед вівтарем у Лас-Вегасі. Другу церемонію провели з розкішним бенкетом та подарунками.

Молодята вирішили відсвяткувати весілля у маєтку Аффлека в штаті Джорджія поряд із містом Саванна. Актор придбав будинок у 2003 році, його садиба оточена великою ділянкою землі в 87 акрів. Він коштував 7 мільйонів доларів.

Поки офіційних фотографій немає, а до мережі потрапили кадри, зроблені дроном. На опублікованих фотографіях видно, що гості теж одягнуті у білий одяг.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек планували одружитися в маєтку ще 19 років тому, але пара розлучилася у 2004 році. У 2022 році вони все-таки влаштували святкування.