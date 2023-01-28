Ворожа армія продовжує зазнавати втрат. Так, за даними військових днями до лікарні окупованого Токмака привезли до 50 поранених бійців російського війська.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

До міської ліарні Токмаку на Запоріжжі привезли до 50 поранених росіян. Однак, більшість із них після надання формальної допомоги відправляють назад на передову.

Нагаємо, що воїни ЗСУ ліквідували вже понад 125 тисяч російських армійців, з яких 800 — лише за минулу добу.

Крім того, окупанти заблокували перепустку для проходу на станцію ЗАЕС працівникам, які відмовилися підписувати договір з росіянами. Водночас робітникам, яких змусили підписати контракт, знизили заробітну плату. Причина полягає нібито у тому, що станція не працює.

На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів шостої мотострілецької дивізії третього армійського корпусу РФ.

Також за даними штабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження росіян.