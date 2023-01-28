Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.
До міської ліарні Токмаку на Запоріжжі привезли до 50 поранених росіян. Однак, більшість із них після надання формальної допомоги відправляють назад на передову.
Нагаємо, що воїни ЗСУ ліквідували вже понад 125 тисяч російських армійців, з яких 800 — лише за минулу добу.
Крім того, окупанти заблокували перепустку для проходу на станцію ЗАЕС працівникам, які відмовилися підписувати договір з росіянами. Водночас робітникам, яких змусили підписати контракт, знизили заробітну плату. Причина полягає нібито у тому, що станція не працює.
На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів шостої мотострілецької дивізії третього армійського корпусу РФ.
Також за даними штабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження росіян.
- 28 січня внаслідок ранкового ракетного удару по житловому сектору у Костянтинівці 14 людей отримали поранення. Крім того, 3 жителів загинули.
- За останній час Міністерство оборони України уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками безпілотних літальних апаратів.