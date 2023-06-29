Прикордонники Кишинівського аеропорту не впустили до Молдови громадянина Росії, пов'язаного з проросійськими загонами, що воюють на Донбасі проти України.

Джерело: NewsMaker.

“На основі аналізу ризиків та інформації, отриманої в результаті взаємодії зі Службою інформації та безпеки, а також з міжнародними партнерами, вдалося виявити громадянина Росії, пов’язаного з проросійськими загонами, які воюють на Донбасі”, – повідомили в прикордонній поліції Молдови.

А також зазначили, що цьому громадянину заборонили в’їзд до Молдови. За даними відомства, за останні 24 години до Молдови не пустили 32 іноземці.

Зазначимо, що у травні правоохоронні органи Молдови затримали в аеропорту Кишинева віцеголову партії “Шор”, депутатку Марину Таубер, що була однією з організаторів проросійських акцій протесту в країні протягом минулих місяців.

Таубер затримали, коли вона намагалася залишити країну і відлетіти до Тель-Авіва через Стамбул, депутатку підозрюють у недотриманні правил фінансування партії та порушенні умови в межах запобіжного заходу.

До затримання Таубер опублікувала у соцмережі заяву, що планує вилетіти за кордон для медичного обстеження, обіцяючи “повернутися за декілька днів”. Вона також заявила, що “не мала можливості зробити це раніше і не знала про плани прокуратури”.

Депутатку затримали за декілька днів до нової проросійської демонстрації в Молдові, запланованої на 7 травня. Таубер була лідеркою на аналогічних антиурядових акціях минулої осені.

Таубер позбавили ​​депутатської недоторканності та притягнули до кримінальної відповідальності у справі про незаконне фінансування партії організованою злочинною групою та фальсифікацію її фінансового звіту за перше півріччя 2022 року. З кінця липня до середини вересня вона перебувала під вартою, потім її перевели під домашній арешт, а згодом звільнили за умови дотримання судових обмежень.

Попри судовий контроль, депутатка керувала антиурядовими протестами у Кишиневі.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну партія “Шор” у Молдові почала активно взаємодіяти із владою РФ, зокрема депутати відвідали Москву та налагодили міжпартійні контакти. Також партія організовувала протестну діяльність проти влади країни. У середині квітня суд у Кишиневі заочно засудив бізнесмена-втікача та лідера партії “Шор” Ілана Шора до 15 років позбавлення волі за крадіжку у великих розмірах.