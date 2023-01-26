26 січня пані посол США в Росії Лінн Трейсі прибула до Москви. Трейсі, яка раніше працювала заступником глави місії в Москві, переважною більшістю голосів затверджена на посаді амбасадорки в грудні минулого року.

Про це інформує CNN.

Перед відльотом до Москви Трейсі зустрілася з послом РФ в США Анатолієм Антоновим.

Ми чітко заявили про наше бажання підтримувати відкриті канали зв’язку з Росією, – раніше заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, додавши, що ці канали використовуються, “щоб передати, де ми знаходимося з питань, які є для нас найбільш пріоритетними”, включаючи неправомірно затриманих американських громадян і витрати російської ескалації.

Він зазначив, що посольство США в Москві “перебуває під примусом через тиск і обмеження, які на нього наклав Кремль”, але Вашингтон також може спілкуватися з посольством РФ в США.

Прибуття амбасадорки відбулося через день після того, як президент США Байден оголосив, що планує спорядити Україні 31 танк Abrams, після чого вранці 26 січня Росія завдала чергового ракетного удару по території України.

26 січня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розглядає постачання сучасних західних бойових танків Україні як “пряму участь” у конфлікті між Україною та Росією.

Зауважимо, що призначений Трампом Джон Салліван, який раніше заявив, що для того, щоб витягнути його з Москви, знадобиться “лом”, залишив РФ після закінчення терміну перебування на посаді посла США в ній. 4 вересня 2022 року у повідомленні посольства зазначили, що посол США в РФ Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді представника США та покинув Москву. У ньому зауважили, що Салліван, призначений на цю посаду в 2019 році колишнім президентом Дональдом Трампом, пропрацював на ній майже три роки.

Довідка. Лінн Трейсі, яка розмовляє російською мовою і була другим дипломатом у Москві з 2014 по 2017 рік, стала першою жінкою на цій посаді. З 2019 року вона була послом у Вірменії.

Трейсі народилася в Барбертоні, штат Огайо, була однією з трьох дочок Альберта та Керол Понтіус Трейсі.У 1986 році вона здобула ступінь бакалавра радянських досліджень в Університеті Джорджії, а в 1994 році – ступінь доктора права в Школі права Акронського університету.