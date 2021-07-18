До нападу на прикордонників на Сумщині причетні працівники СБУ: 2 затриманих

Двоє співробітників Служби безпеки України затримані за підозрою у нападі на прикордонників на Сумщині.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресцентр СБУ.

“Встановлено причетність осіб, які вчинили хуліганський напад на прикордонний наряд на Сумщині. Затримані передані органам слідства. СБУ сама викрила осіб і сама передала слідству – адже для Служби така поведінка неприпустима. На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками Служби, відсторонені від роботи”, – йдеться в коментарі спецслужби.

Зазначається, що СБУ і надалі всіляко сприятиме слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а також – щоб винні були покарані – “безвідносно до посад і прізвищ”.

Нагадаємо, що напад на українських прикордонників стався в ніч на 18 липня. Його здійснили троє невідомих осіб. Зловмисники завдали тілесних ушкоджень двом прикордонникам. Крім того, правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю.

Проводяться невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за статтями 262 та 345 КК України (“Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів…”, “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”). Окремі санкції даних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Раніше двоє мандрівників з Німеччини незаконно перетнули польсько-український кордон, бо не знали, що виїхали за межі Європейського Союзу.