До створених сьогодні нових керівних органів партії "Слуга народу" увійшли діючі міністри та нардеп Олександр Дубінський, котрий перебуває під санкціями США.

Такі рішення були ухвалені під час сьогоднішнього XI з’їзду “слуг”, повідомляють #Букви.

Так, сьогодні “Слуга народу” затвердила нову редакцію свого статуту, згідно з якою була переформатована структура політсили та створені два нові вищі керівні органи – політична рада і національна рада громад.

Політична рада

До складу політради партії, зокрема, увійшли народні депутати: голова фракції “слуг” Давид Арахамія, віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, Артем Культенко, Роман Каптєлов, Олена Шуляк, Галина Янченко, Олександр Мережко, Євгенія Кравчук, Михайло Радуцький, Микита Потураєв, Андрій Герус, Андрій Клочко, Вадим Галайчук, Юрій Арістов та інші.

Крім того, членами політради стали: віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров; віце-прем’єр – міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина; міністр юстиції Денис Малюська; міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко; міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Загалом, до політради мають увійти 73 члени. Сьогодні з’їзд обрав 62 із них. Як пояснив голова партії Олександр Корнієнко, інших, згідно з новим статутом, “зможуть доукомплектувати в процесі”.

Національна рада громад

Вона складається з голів обласних організацій партії, київської міської та криворізької міської організацій партії.

До склади нацради увійшов голова Київської обласної організації партії Олександр Дубінський, якого раніше виключили із фракції “слуг” у Верховній Раді та проти якого були запроваджені санкції США.

Від Київської міської організації до ради увійшов Микола Тищенко, від Криворізької міської – Юрій Корявченков.

Нардеп Олександр Качура очолив Кримську організацію партії.

Голова фракції “слуг” у ВР Давид Арахамія увійшов до складу Нацради як очільник Миколаївської облорганізації партії.

Включений до складу і віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров – як голова Запорізької обласної організації.

Також до складу Нацради увійшли:

• Закарпатська область – Ігор Кривошеєв;

• Львівська область – Максим Козицький;

• Тернопільська область – Володимир Гевко;

• Чернівецька область – Віталій Другановський;

• Рівненська область – Юрій Липський;

• Івано-Франківська область – Олена Вінтоняк;

• Волинська область – Валерій Стернійчук;

• Житомирська область – Андрій Клочко;

• Вінницька область – Ірина Борзова;

• Черкаська область – Олександр Завітневич;

• Кіровоградська область – Микита Потураєв;

• Одеська область – Сергій Колебошин;

• Херсонська область – Юрій Соболевський;

• Чернігівська область – Павло Халімон;

• Сумська область – Михайло Онанченко;

• Харківська область – Павло Сушко;

• Полтавська область – Ольга Савченко;

• Луганська область – Олексій Кузнєцов;

• Донецька область – Владлен Неклюдов;

• Дніпропетровська область – Юрій Кисіль;

• Хмельницька область – Сергій Мандзій.

Оскільки, згідно із статутом, одночасно бути членом політради та ради громад бути не можна, керівники обласних осередків, які вже увійшли до політради, мають до 15 квітня визначитися з тим, яку посаду обрати (наприклад, Давид Арахамія та Михайло Федоров). До того часу вони у раді громад мають дорадчий голос.

Дубінській та американські санкції

11 січня Сполучені Штати Америки запровадили індивідуальні санкції проти кількох українських чинних та колишніх нардепів, держслужбовців та пов’язаних із ними осіб та медіа. Серед них є і нардеп Олександр Дубінський, а також прокурор Костянтин Кулик, колишній нардеп Олександр Онищенко, колишній працівник посольства України в США Андрій Теліженко та інші.

Зазначалося, що юридичні та фізичні особи, щодо яких санкції було запроваджено, “є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з Росією та Андрієм Деркачем, проти якого були запроваджені санкції за його спробу вплинути на президентські вибори в США 2020 року”. У заяві Деркача називають людиною, яка понад 10 років є “активним російським агентом, який підтримує тісні зв’язки з російськими спецслужбами”.

Кулик, Онищенко, Теліженко та Дубінський, як вважається, сприяли діям Деркача щодо розповсюдження закидів стосовна Джо Байдена, тоді ще кандидата на посаду президента США.

#Букви раніше докладно розповідали, як Олександр Дубінський завоював місце в списку санкцій США.

Дубінський переконує, що потрапив до санкційного списку через те, що посадовців США ввели в оману “брехливі доноси” Центру протидії корупції, тож з членами ЦПК він планує судитися.

Для обговорення ситуації, що склалася, нардеп вимагав скликати засіданні фракції, однак депутати відмовилися збиратися виключно для цього.

Дубінського підтримав його колега з фракції, раніше — підприємець та блогер Олександр Куницький, який запропонував посилити нардепом керівництво фракції.