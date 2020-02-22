До Нових Санжар, де сталися сутички через евакуацію українців з китайського Уханя, приїде лікар Євген Комаровський.

Про це сьогодні під час брифінгу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє кореспондент #Букв.

За його словами, Комаровський зустрінеться з місцевим населенням та викладе свою точку зору як незалежний фахівець.

“Сьогодні в цьому населеному пункті буде знаходитися лікар Комаровський. Він сьогодні буде мати зустріч з місцевим населенням, де він свою точку зору, так сказати, як незалежний фахівець, їм пояснить щодо того, що відбувається і з коронавірусом, і з приводу багато чого іншого”, – сказав він.

Данілов додав, що в Україні на сьогодні немає жодного випадку захворювання на коронавірус.

“Від цього коронавірусу в світі не має такої кількості летальних випадків, як в Україні від грипу. На сьогодні з початку року від грипу померло 12 осіб”, – зазначив він.

Нагадаємо, що відомий український лікар, колишній радник з медицини Володимира Зеленського Євген Комаровський зібрався в тур містами Росії навесні 2020 року.