Про це сьогодні під час брифінгу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє кореспондент #Букв.
За його словами, Комаровський зустрінеться з місцевим населенням та викладе свою точку зору як незалежний фахівець.
“Сьогодні в цьому населеному пункті буде знаходитися лікар Комаровський. Він сьогодні буде мати зустріч з місцевим населенням, де він свою точку зору, так сказати, як незалежний фахівець, їм пояснить щодо того, що відбувається і з коронавірусом, і з приводу багато чого іншого”, – сказав він.
Данілов додав, що в Україні на сьогодні немає жодного випадку захворювання на коронавірус.
“Від цього коронавірусу в світі не має такої кількості летальних випадків, як в Україні від грипу. На сьогодні з початку року від грипу померло 12 осіб”, – зазначив він.
Нагадаємо, що відомий український лікар, колишній радник з медицини Володимира Зеленського Євген Комаровський зібрався в тур містами Росії навесні 2020 року.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали до санаторію крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.