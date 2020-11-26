Про це повідомляє пресслужба суду.

Нагадаємо, 16 листопада до Окружного адміністративного суду Києва надійшло три позови щодо оскарження запровадженого урядом карантину вихідного дня.

За останні два дні з такими вимогами до суду звернулась Луцька міська рада, КП “Тернопільська кінокомісія” та Тернопільська обласна громадська організація “Підприємці Галичини”. Відповідачем у вказаних позовах виступає Кабінет Міністрів України.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за вказаними адміністративними позовами.

Загалом з 12 листопада 2020 року до суду надійшло вже сім позовів, в яких повністю або частково оскаржується постанова Уряду від 11 листопада 2020 року про встановлення додаткових обмежень під час вихідних. Таким чином, кожен четвертий позов до Кабінету Міністрів України, що надійшов до суду за останні два тижні, стосується локдауну вихідного дня.