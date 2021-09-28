Сьогодні, 28 вересня, до Одеського морського порту завітав перший від початку пандемії круїзний лайнер.

Про це повідомили у пресслужбі порту.

Лайнер здійснює круїз між портами Середземного і Чорного морів зі стартом у грецьких Атенах. Завтра по обіді за графіком теплохід має знятись на перехід до болгарської Варни.

Наразі на борту лайнера Sea Dream II подорожують 60 туристів, головним чином громадяни США і Канади.

“Пасажирський лайнер, який сьогодні завітав у порт, відноситься до класу мега-яхт і до того ж заповнений туристами на 50 відсотків. Таким чином, відносно невелика кількість туристів полегшує нам відпрацювання алгоритму заходів, пов’язаних з виконанням протоколу обслуговування круїзного судна в умовах пандемії”, – зазначив начальник Одеської філії ДП “Адміністрація морських портів України” Максим Лапай.

Він додав, що після швартування лайнера в порту туристи зійшли на берег і перейшли на посадку до екскурсійних автобусів через коридор, влаштований за допомогою тенсаторів.

“Встановлені на причалі таблички буквально на кожному кроці нагадують гостям про необхідність дотримання маскового режиму, безпечної дистанції та режиму дезінфекції рук”, – додав Лапай.

За його словами, обслуговування за антиковідним протоколом пасажирів теплоходу Sea Dream II дозволить отримати відповідний досвід для безпечного прийому круїзного флоту у наступному році. Наразі адміністрація порту отримала 31 заявку на візити до Одеси круїзних лайнерів у сезоні-2022.

ДОВІДКА. Візити пасажирських суден під іноземним прапором до Одеського порту були припинені у 2016 році у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в Чорноморському регіоні. Пауза протяжністю у п’ять років була порушена лише двічі: 14 червня 2017 року порт навістив невеликий експедиційний лайнер ISLAND SKY зі 104 туристами на борту, а 30 жовтня 2019 року вид на морський вокзал Одеси прикрашав теплохід AMERA (750 туристів).