Про це повідомляє сайт міста Одеси.

У місті оголошено “помаранчевий” (другий) рівень небезпеки.

За повідомленням, пік негоди очікується в обід. Крім того, в Одесі посилиться мороз.

Повідомляється, що за добу температура повітря опуститься одразу на 4 градуси за Цельсієм. При цьому весь день у місті буде сонячно. Іноді можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу.

Одеситів попередили, що сьогодні не варто виходити зайвий раз на вулицю. Це пов’язано з тим, що сильний вітер може пошкодити лінії електропередач, валити дерева та зривати покрівлю з дахів будівель.

За даними Укргідрометцентру, 18 січня по всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.