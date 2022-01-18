Про це повідомляє сайт міста Одеси.
У місті оголошено “помаранчевий” (другий) рівень небезпеки.
За повідомленням, пік негоди очікується в обід. Крім того, в Одесі посилиться мороз.
Повідомляється, що за добу температура повітря опуститься одразу на 4 градуси за Цельсієм. При цьому весь день у місті буде сонячно. Іноді можливі невеликі опади у вигляді мокрого снігу.
Одеситів попередили, що сьогодні не варто виходити зайвий раз на вулицю. Це пов’язано з тим, що сильний вітер може пошкодити лінії електропередач, валити дерева та зривати покрівлю з дахів будівель.
За даними Укргідрометцентру, 18 січня по всій території України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
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Рекордні опади знищили автомагістралі і залишили десятки тисяч споживачів у США та Канаді без електроенергії. Також відомо про випадки зниклих безвісти та загиблих.
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