У окупований Крим прибув літак з авіапарку президента Росії Володимира Путіна, а кілька днів тому туди приїхав народний депутат від партії "Опозиційного платформи - За життя" Віктор Медведчук.

Про це повідомляє Bihus.Info, посилаючись на дані сервісу FlightRadar.

Літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012, який належить до авіапарку Путіна, приземлився в аеропорту Сімферополя, куди він вилетів з Москви. До 2003-го він був основним президентським літаком, а зараз використовується в якості резервного.

Зазначається, що 7 серпня у Медведчука буде день народження. У нардепа у Криму, поблизу Симеїзу, є велика резиденція. У 2012 році Путін вже приїжджав в гості до Медведчука, тоді були опубліковані його спільні фото з президентом РФ та дружиною нардепа, Оксаною Марченко, на терасі цього маєтку.