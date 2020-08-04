Про це повідомляє Bihus.Info, посилаючись на дані сервісу FlightRadar.
Літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012, який належить до авіапарку Путіна, приземлився в аеропорту Сімферополя, куди він вилетів з Москви. До 2003-го він був основним президентським літаком, а зараз використовується в якості резервного.
Зазначається, що 7 серпня у Медведчука буде день народження. У нардепа у Криму, поблизу Симеїзу, є велика резиденція. У 2012 році Путін вже приїжджав в гості до Медведчука, тоді були опубліковані його спільні фото з президентом РФ та дружиною нардепа, Оксаною Марченко, на терасі цього маєтку.
- Раніше ЗМІ повідомили, що Медведчук і його дружина відправилися в Крим на своїй машині, в супроводі трьох осіб – громадян України. Кордон з Росією вони перетнули 2 серпня після полудня. Прессекретар Медведчука Олег Бабанін підтвердив, що він поїхав до анексованого Криму.