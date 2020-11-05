Про це повідомляє The New York Times.

Спартц балотувалася від Республіканської партії й перемогла кандидата від Демократичної партії Крістіну Хейл.

Зазначається, що Спартц відверто зверталася до прихильників республіканців, розповідаючи про небезпеку соціалізму, а також акцентуючи увагу на своїй позиції бізнеследі.

Вікторія Спартц народилася 1 жовтня 1978 року у м.Носівка Чернігівської області. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

У 2000 році переїхала до США, де отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, і залишилася там викладати. Працювала у бізнесі та державних установах — аж до посади головного посадовця з фінансів Служби прокурора Індіани.