Про це повідомляє The New York Times.
Спартц балотувалася від Республіканської партії й перемогла кандидата від Демократичної партії Крістіну Хейл.
Зазначається, що Спартц відверто зверталася до прихильників республіканців, розповідаючи про небезпеку соціалізму, а також акцентуючи увагу на своїй позиції бізнеследі.
Вікторія Спартц народилася 1 жовтня 1978 року у м.Носівка Чернігівської області. Закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
У 2000 році переїхала до США, де отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, і залишилася там викладати. Працювала у бізнесі та державних установах — аж до посади головного посадовця з фінансів Служби прокурора Індіани.
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