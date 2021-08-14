До південного узбережжя США наближається тропічний шторм Фред. Водночас в Атлантичному океані в суботу вранці сформувався новий - Грейс.

Про це повідомляє видання TIME.

Шторм Фред наближається до східної частини Мексиканської затоки. Обидва тропічних шторми несуть сильний дощ та повені. За даними Національного центру ураганів США, Фред, який класифікували, як тропічний шторм, може відновити рух до ранку неділі.

Наразі центр Грейс знаходиться за 570 км від Підвітряних островів. В суботу ввечері ураган може наблизитися до Малих Антильських островів. Максимальна швидкість, з якою рухається ураган – 65 км/год.

Жителів Британських Віргінських Островів, Віргінських островів США та Пуерто-Рико вже попередили про небезпеку через новий ураган. До Домініканської республіки він може дійти в понеділок. Очікується, що в цій місцевості в понеділок буде від 7,5 до 15 см дощу.

Водночас ураган Фред малоактивний. Він рухається зі швидкістю 55 км/год. За словами синоптиків, він виглядає “неорганізовано” та може пройти повз узбережжя Флориди й дістатися до Мексиканської затоки. Однак, жителів району Флорида-Кіс попередили про наближення тропічного шторму Фред. Очікується, що він принесе від 7,5 до 12,5 см дощу.

Жителів та туристів цього району Флориди евакуювати не планують. Чиновники порадили відпочивальникам в кемпінгах, туристичних трейлерах, автомобілях, мобільних будинках – шукати прихисток в стаціонарних будівлях, безпечних під час штормів та ураганів (будинки із підземним поверхом).