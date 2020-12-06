Станом на 15:00 до поліції Кривого Рогу надійшло 20 заяв та повідомлень, пов’язані з порушеннями виборчого законодавства.

Про це повідомили у Криворізькому відділі поліції.

За фактом пошкодження бюлетеню правоохоронцями складено адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП.

За іншими фактами проводяться перевірки та приймають відповідні рішення.

Зокрема, надійшло повідомлення, про те що на одній із виборчих дільниць у Металургійному районі міста, чоловік отримавши бюлетень, порвав його.

Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол. Матеріали направлено до суду для розгляду.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі за посаду мера змагаються Дмитро Шевчик від “Слуги народу” та Костянтин Павлов від “Опозиційної платформи – За життя”.

За підсумками першого туру лідирував нинішній мер Кривогу Рогу Юрій Вілкул (44,96%), але 17 листопада він заявив про відмову від участі в повторному голосуванні через стан здоров’я. Вілкул відкрито закликав виборців підтримати кандидата Павлова, який посів третє місце (9,15%). Дмитро Шевчик у першому турі отримав 25,94% голосів від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

Відповідно до частини 4 статті 281 Виборчого кодексу України, до виборчого бюлетеня для повторного голосування включаються два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів виборців, крім тих, хто відмовився балотуватися (після першого туру).