Про це сьогодні на брифінгу розповів глава Національної поліції Ігор Клименко.

Так, відповідаючи на питання, чи надходять заяви щодо ”опитування Зеленського”, Клименко сказав: “в нас уже декілька є повідомлень і заяв від наших громадян про проведення подібних опитувань”.

Він додав, що на Подолі в Києві вже перевернули одну з урн разом з аркушами опитування.

“Більш того у місті Києві на Подолі перевернули одну із урн разом із листочками для опитування. Національна поліція діє відповідно до закону і тому будь-які спроби, хуліганські спроби або спроби якось по впливати на оперативну ситуацію, як і будь-які спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти”, – зазначив глава Нацполіції.

Він також уточнив, що скарги на саме “опитування Зеленського“ були зафіксовані у Волинській області та у Києві.

Опитування від Зеленського

Після стандартного голосування, на виході з виборчої дільниці українцям пропонують п’ять запитань від президента Володимира Зеленського.

Запитання звучать так:

• Чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

• Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

• Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

• Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

• Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?

В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.

Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.

У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.