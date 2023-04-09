Щонайменше до липня з України до Польщі зупинили імпорт зерна. Це пов'язано з тим, що Варшава намагається запобігти кризі серед польських виробників.

Про це повідомило TVP Info.

За словами заступника міністра сільського господарства Польщі Януша Ковальські, керівництво Європейського Союзу нічого не зробило для допомоги польським фермерам.

“Європейський Союз не зробив нічого, щоб допомогти польським фермерам, а ефективність дій пана Роберта Телюса, нового міністра (сільського господарства – ред.), у перші години за підтримки як прем’єр-міністра, так і президента, що також стало результатом переговорів з президентом Зеленським, показали, що ми здатні спілкуватися з Україною і призупинити імпорт щонайменше до липня”, — сказав він.

Заступник міністра вважає, що польсько-українська угода щодо зерна має стати першим кроком у врегулювання ситуації. Також він запропонував ввести мита на всю сільськогосподарську продукцію з України.

Він додав, що Польща допомогає Україні, але має бути транзитною країною. За його словами, продукція має відправлятися через Польщу, але не повинна шкодити польським фермерам, польським виробникам і викликати кризу, пов’язану з продовольчою безпекою.