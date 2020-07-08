Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові:

  • Волинська,
  • Донецька,
  • Закарпатська,
  • Івано-Франківська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Ці регіони не відповідають одному або декільком критеріям.

За завантаженістю лікарень не відповідає Закарпатська область. Показник становить 63,86 %.

У Донецькій області найнижчий відсоток охоплення тестуванням – 19,64 %.