Станом на 8 липня, дев’ять областей України не відповідають критеріям, необхідним для переходу до наступного етапу послаблення карантинних заходів.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові:

Волинська,

Донецька,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Одеська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Ці регіони не відповідають одному або декільком критеріям.

За завантаженістю лікарень не відповідає Закарпатська область. Показник становить 63,86 %.

У Донецькій області найнижчий відсоток охоплення тестуванням – 19,64 %.