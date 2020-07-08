Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.
Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові:
- Волинська,
- Донецька,
- Закарпатська,
- Івано-Франківська,
- Львівська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська області.
Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.
Ці регіони не відповідають одному або декільком критеріям.
За завантаженістю лікарень не відповідає Закарпатська область. Показник становить 63,86 %.
У Донецькій області найнижчий відсоток охоплення тестуванням – 19,64 %.
- В Україні станом на ранок 8 липня підтверджено 50 тисяч 414 випадків коронавірусу COVID-19. За добу виявлено 807 нових випадків.