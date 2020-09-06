Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Як зазначається, показники інфікованості та заповнювання ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищені м. Києві, у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
- Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Україні зафіксували 2107 хворих на коронавірус COVID-19.