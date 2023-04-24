24 квітня до будівлі дипломатичного представництва Франції у столиці РФ надіслали лист із невідомою речовиною.

Про це інформує SkyNews.

До будівлі посольства на Великій Якиманці скерували оперативні служби. Речовину в конверті мають вилучити й відправити на експертизу.

“Співробітники посольства Франції отримали лист з невідомою речовиною в понеділок увечері. Зараз на місці події працюють правоохоронці”, – мовиться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ Франції поки не коментувало повідомлення.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що посольство Фінляндії в Москві отримало три підозрілих листи, один з яких містив невідомий порошок.

Тоді як 6 грудня у Бухаресті (Румунія) українське посольство отримало два підозрілі предмети. Того ж ранку посольство України на території Данії також отримало небезпечні пакунки.

Згодом, 12 грудня чергова українська дипломатична установа отримала посилку з погрозами. Цього разу закривавлений пакунок надійшов до посольства України у Греції.

Окрім цього, в Іспанії у поштовому відділенні виявили ще три конверти з очима тварин. Пакунки було адресовано дипломатичним установам України.