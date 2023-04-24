Про це інформує SkyNews.
До будівлі посольства на Великій Якиманці скерували оперативні служби. Речовину в конверті мають вилучити й відправити на експертизу.
“Співробітники посольства Франції отримали лист з невідомою речовиною в понеділок увечері. Зараз на місці події працюють правоохоронці”, – мовиться у повідомленні.
Міністерство закордонних справ Франції поки не коментувало повідомлення.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що посольство Фінляндії в Москві отримало три підозрілих листи, один з яких містив невідомий порошок.
Тоді як 6 грудня у Бухаресті (Румунія) українське посольство отримало два підозрілі предмети. Того ж ранку посольство України на території Данії також отримало небезпечні пакунки.
Згодом, 12 грудня чергова українська дипломатична установа отримала посилку з погрозами. Цього разу закривавлений пакунок надійшов до посольства України у Греції.
Окрім цього, в Іспанії у поштовому відділенні виявили ще три конверти з очима тварин. Пакунки було адресовано дипломатичним установам України.
- Раніше в Іспанії поліція заявляла, що пакунки з вибуховими речовинами надсилали з міста Вальядолід, що на півночі країни.
- 30 листопада у Міністерстві закордонних справ України підтвердили інформацію про те, що українське посольство в Іспаніїотримало конверт із вибухівкою, внаслідок чого постраждав один співробітник.
- Прем’єр-міністру Іспанії Педро Санчесу надіслали лист з вибухівкою. Таку ж “посилку” отримало іспанське оборонне відомство та база військово-повітряних сил.