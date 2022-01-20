Як відомо, на днях Королівство Тонга сколихнули виверження підводного вулкана та цунамі. Влада острівної країни вже назвала це стихійне лихо "безпрецедентною катастрофою". Перші рейси безконтактної допомоги з Австралії та Нової Зеландії прибули для допомоги населенню островів.

Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN.

Щоб допомогти Королівству Тонга справитись з наслідками цунамі, до країни 20 січня прибули перші рейси безконтактної допомоги з Австралії та Нової Зеландії. Країни привезли до Тонги гуманітарну допомогу та речі, для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Повідомляється, що допомога інших країн буде надана без будь-яких контактів, адже влада Тонги намагається не допустити поширення у країні вірусу COVID-19. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, в країні від коронавірусу повністю вакциновано понад 80% місцевих жителів.

З Нової Зеландії до Тонги прибув літак, яким привезли комплекти для санітарії, для очищення води, для гігієни. Окрім цього Нова Зеландія доправила до Тонги генератори та комунікаційні обладнання. У Тонзі літак має пробути не більше 90 хвилин, після чого повернеться до Нової Зеландії.

Окрім цього, 21 січня до Тонги із Нової Зеландії прибуде судно, яке доставить до постраждалої країни 250 000 літрів води.

Також до Тонги вже прибув перший літак з гуманітарною допомогою від Австралії. Очікується прибуття і другого австралійського рейсу. Ці літаки повинні доставити гігієнічні набори, засоби індивідуального захисту для людей, які прибирають попіл, контейнери для води та інші предмети першої необхідності.

Австралія, як і Нова Зеландія, збирається відправити до Тонги корабель з гуманітарною допомогою.

Долучаться до допомоги постраждалій країні і Японія, яка відправить в Тонгу два літаки з питною водою.