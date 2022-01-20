Про це повідомляє телерадіокомпанія CNN.

Щоб допомогти Королівству Тонга справитись з наслідками цунамі, до країни 20 січня прибули перші рейси безконтактної допомоги з Австралії та Нової Зеландії. Країни привезли до Тонги гуманітарну допомогу та речі, для ліквідації наслідків стихійного лиха.

Наслідки цунамі; Фото: CNN

Повідомляється, що допомога інших країн буде надана без будь-яких контактів, адже влада Тонги намагається не допустити поширення у країні вірусу COVID-19. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, в країні від коронавірусу повністю вакциновано понад 80% місцевих жителів.

З Нової Зеландії до Тонги прибув літак, яким привезли комплекти для санітарії, для очищення води, для гігієни. Окрім цього Нова Зеландія доправила до Тонги генератори та комунікаційні обладнання. У Тонзі літак має пробути не більше 90 хвилин, після чого повернеться до Нової Зеландії.

Наслідки цунамі; Фото: CNN

Окрім цього, 21 січня до Тонги із Нової Зеландії прибуде судно, яке доставить до постраждалої країни 250 000 літрів води.

Також до Тонги вже прибув перший літак з гуманітарною допомогою від Австралії. Очікується прибуття і другого австралійського рейсу. Ці літаки повинні доставити гігієнічні набори, засоби індивідуального захисту для людей, які прибирають попіл, контейнери для води та інші предмети першої необхідності.

Літак з допомогою, Фото: CNN

Австралія, як і Нова Зеландія, збирається відправити до Тонги корабель з гуманітарною допомогою.

Долучаться до допомоги постраждалій країні і Японія, яка відправить в Тонгу два літаки з питною водою.