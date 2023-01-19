Під час засідання робочої групи щодо надання допомоги державам, що потерпають від гострої продовольчої кризи обговорювалося розширення ініціативи Президента Володимира Зеленського "Grain from Ukraine"та залучення до її реалізації міжнародних експертів, обізнаних із проблематикою Африканського континенту.

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак в Telegram.

Однією з перших амбасадорів “Grain from Ukraine” на Африканському континенті стала колишня президент Малаві, доктор Джойс Банда, яка нині активно працює в низці міжнародних організацій, зокрема входить до виконавчого комітету ООН Жінки (UN Women).

За словами Єрмака, до ініціативи також долучився регіональний директор програм Центральної та Західної Африки Національного демократичного інституту (США), доктор Крістофер Фомуньо, який очолював міжнародні місії зі спостереження за виборами та керував програмами підтримки демократії в багатьох країнах Африканського континенту.

Третім амбасадором стала колишній міністр освіти Нігерії та екс-віце-президент Світового банку, доктор Обі Езеквесілі, яка нині є старшим радником Ініціативи політики економічного розвитку Африки та регіональним директором Національного демократичного інституту в Африці.

“З моменту старту програми “Grain from Ukraine” у листопаді 2022 року до неї долучилися вже понад 30 держав-донорів. Це країни Євросоюзу, Катар, Туреччина, Японія, Норвегія, Корея, Канада та США. Наразі учасники заявили про виділення майже 200 мільйонів доларів”, – повідомляє Єрмак.

Також керівник офісу президента наголосив, що метою програми є забезпечення зерном до кінця весни поточного року щонайменше 5 мільйонів людей. І це лише початок глобального гуманітарного коридору для країн, які зіткнулися із загрозою голоду через росію.