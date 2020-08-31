У Верховній Раді України вирішили заслухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова по ситуації з коронавірусом COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на погоджувальній раді, про що поінформували в пресслужбі ВР.

Нардепи заслухають Степанова під час години запитань до Уряду в п’ятницю, 4 вересня.

З такою ініціативою виступив заступник голови фракції “Слуги народу”, нардеп Олександр Корнієнко.

“Хотілося б запросити на годину запитань до Уряду пана Степанова – міністра охорони здоров’я. Тому що та ситуація, яка розгортається, точно є до нього багато запитань щодо боротьби з епідемією, карантинних заходів”, – зазначив він.

Спікер ВР Дмитро Разумков дану ініціативу підтримав. Він уточнив, що Степанова заслухають по ситуації з поширенням коронавірусу в нашій країні, а також щодо порядку роботи в умовах епідемії закладів охорони здоров’я та освіти.

“Дійсно, ситуація непроста. І особисто я підтримав би позицію Олександра Корнієнка щодо того, щоб заслухати міністра охорони здоров’я – щодо розвитку ситуації з коронавірусом в Україні, прогнозів і паралельно з цим підготовки як установ медичної сфери, так і освіти”, – заявив Разумков .

У результаті Степанова вирішили викликати до ВР на годину запитань до Уряду.

(На відео – з 20:05 та 57:06)