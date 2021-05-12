Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися найближчим часом, прохідний бар’єр могли б подолати чотири політичні сили. При цьому лідирують партії "Слуга народу" та "Європейська Солідарність".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-27 квітня 2021 року.

Так, пропрезидентську політсилу “Слуга народу” готові підтримати 22,8% респондентів (серед тих, хто визначився і має намір проголосувати).

За партію “Європейська солідарність” могли б проголосувати 14,4% опитаних.

Варто зазначити, що порівняно з даними на початок квітня цього року рівень підтримки цих двох політсил практично не змінився.

На третій позиції знаходиться партія “Опозиційна платформа – За життя”, за яку могли б віддати голоси 13,7% респондентів (на початок квітня таких було 14,2%).

За партію “Батьківщина” зараз проголосували б 12,2% опитаних (на початок квітня було 12,9%).

Рейтинг інших партій значно нижчий. Так, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію “Українська стратегія Гройсмана” – 3,5%, ВО “Свобода” – 3,4%, партію “Сила і честь” – 3,2%, партію “За майбутнє” – 3,0%, “Голос” – 2,8%.

Як відомо, на парламентських виборах у 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2% .