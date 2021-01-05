Якби парламентські вибори в Україні проходили найближчим часом, п'ятивідсотковий бар'єр могли б подолати шість партій. При цьому рейтинг пропрезидентської політсили "Слуга народу" зараз становить менше 22%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 2 – 4 січня 2021 року.

Так, впевнено пройшли б до Верховної Ради 4 політсили: “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, ОПЗЖ, ВО “Батьківщина”.

“Слугу народу” зараз готові підтримати 21,6% респондентів (серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором). З грудня 2020 року рейтинг партії істотно не змінився (тоді було 21,1%).

За партію “Європейська Солідарність” зараз готові віддати голоси 14,5% опитаних (у грудні-2020 було 15,2%).

За партію “Опозиційна платформа – За життя” готові проголосувати 17,4% респондентів (у грудні було 17,3%).

Партію “Батьківщина” могли б підтримати 10,9% респондентів (у грудні було так само).

Крім того, зараз були б шанси подолати п’ятивідсотковий бар’єр до Ради ще у двох партій: “Української стратегії Гройсмана”, за яку віддали б голоси 5,7% респондентів, і у Радикальної партії Олега Ляшка (5,6%).

За партію “За майбутнє” зараз могли б проголосувати 3,7% опитаних, за ВО “Свобода” – 3,2%, партію УДАР Віталія Кличка – 3,1%, партії “Голос” і “Сила і честь” – по 2,8%.

Як відомо, на парламентських виборах в 2019 році “Слуга народу” набрала 43,16% голосів у багатомандатному окрузі, ОПЗЖ – 13,05%, “Батьківщина” – 8,18%, “Європейська Солідарність” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 2-4 січня 2021 року.