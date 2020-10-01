Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціс” (SOCIS) у вересні.
Так, з липня, рейтинг “Слуги народу” знизився на 2,2 відсоткових пункти (з 25,5% до 23,3%). Нагадаємо, що на парламентських виборах 2019 року дана політична сила отримала підтримку 43,16% виборців (в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі).
Рейтинг “Європейської Солідарності” з липня трохи виріс: з 18,1% до 18,4%. На парламентських виборах 2019 року “ЄС” набрала 8,1% голосів виборців.
Рейтинг партії “Опозиційна платформа – За життя” з липня знизився на 4 відсоткові пункти (з 18,3% до 14,3%).
Також впав і рейтинг партії “Батьківщина” (з 10,4% до 8,3%).
Варто зазначити, що в липні п’ятивідсотковий бар’єр також долала партія “Сила і честь”, але зараз вона набирає 4,5%.
Рейтинг партії “Голос”, яка за підсумками торішніх виборів пройшла до Парламенту, зараз становить 3,3%.
Терміни проведення дослідження: 18 – 28 вересня 2020 року. Метод збору первинної соціологічної інформації – телефонне опитування (САТІ) з використанням планшетів.
Опитування проводилося по всій території України (у всіх областях і в Києві), крім АР Крим і непідконтрольної українській владі частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років. Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) складає +/- 2,2%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.
- Згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), з квітня нинішнього року рейтинг партії “Слуга народу” впав на 11,1 %, а “Європейської солідарності” виріс на 2,6 %.
- Згідно з даними опитування, проведеного групою “Рейтинг” з 29 серпня по 3 вересня 2020 року, якби вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, до Парламенту б потрапили 5 політичних партій: “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, ОПЗЖ, “Батьківщина” і Радикальна партія Олега Ляшка.