Якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчим часом, 5-відсотковий бар'єр подолали б чотири партії. При цьому рейтинг провладної політсили "Слуга народу" впав до 23,3%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного центром “Соціс” (SOCIS) у вересні.

Так, з липня, рейтинг “Слуги народу” знизився на 2,2 відсоткових пункти (з 25,5% до 23,3%). Нагадаємо, що на парламентських виборах 2019 року дана політична сила отримала підтримку 43,16% виборців (в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі).

Рейтинг “Європейської Солідарності” з липня трохи виріс: з 18,1% до 18,4%. На парламентських виборах 2019 року “ЄС” набрала 8,1% голосів виборців.

Рейтинг партії “Опозиційна платформа – За життя” з липня знизився на 4 відсоткові пункти (з 18,3% до 14,3%).

Також впав і рейтинг партії “Батьківщина” (з 10,4% до 8,3%).

Варто зазначити, що в липні п’ятивідсотковий бар’єр також долала партія “Сила і честь”, але зараз вона набирає 4,5%.

Рейтинг партії “Голос”, яка за підсумками торішніх виборів пройшла до Парламенту, зараз становить 3,3%.

Терміни проведення дослідження: 18 – 28 вересня 2020 року. Метод збору первинної соціологічної інформації – телефонне опитування (САТІ) з використанням планшетів.

Опитування проводилося по всій території України (у всіх областях і в Києві), крім АР Крим і непідконтрольної українській владі частини Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів у віці старше 18 років. Статистична похибка дослідження (довірчий інтервал) складає +/- 2,2%; Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.