П'ятий президент України Петро Порошенко до третьої річниці спільно з дружиною Мариною взяли участь у подячному Молебні з нагоди третьої річниці Об‘єднавчого Собору, який очолив предстоятель ПЦУ Блаженнійший митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Також Порошенко провів телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Відповідна інформація розміщена на сайті “Європейської Солідарності”.

Митрополит Епіфаній висловив подяку Петру Порошенку за історичний внесок у становлення і розбудову Православної Церкви України. Він заявив, що п’ятий президент зробив дуже багато – під час Об’єднавчого собору і в буремні історичні часи, коли ми зуміли провести Об’єднавчий собор і отримати Томос від Вселенського патріарха про автокефалію.

“Але посадивши дерево, його потрібно підливати, обрізати, доглядати. І всі ми разом робимо ці добрі справи в нашому спільному винограднику Божому. Українська Православна Церква завжди буде з вдячністю пам’ятати те, що було зроблено три роки тому і те, що робиться повсякденно і в наш час”, – заявив митрополит Епіфаній.

Блаженнійший Епіфаній вручив Петру Порошенку високу церковну нагороду – Хрест за заслуги перед Православною Церквою України.

Марину Порошенко митрополит нагородив орденом на честь Святої Рівноапостольної Княгині Ольги “за жертовну любов та віддану працю на благо нашої Помісної Української Православної Церкви й побожного українського народу”.

Його Всесвятість патріарх Варфоломій також привітав Петра Порошенка з річницею Об’єднавчого собору. Він акцентував вирішальну роль п’ятого президента в об’єднанні ПЦУ та його зусилля в процесі утвердження помісної Православної Церкви України.

Петро Порошенко також подякував Вселенському Патріарху за Томос про автокефалію та за турботу й підтримку прагнень українців до здобуття власної незалежної Церкви.