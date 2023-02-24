Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:

особового складу  ‒ близько/ about 146820 (+970) осіб ліквідовано:

танків ‒ 3363 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,

артилерійських систем – 2363 (+11) од,

РСЗВ – 474 (+3) од,

засоби ППО ‒ 247 (+3) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4),

крилаті ракети  ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,

спеціальна техніка  ‒ 229 (+1).

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine