Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 146820 (+970) осіб ліквідовано:
танків ‒ 3363 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 6600 (+7) од,
артилерійських систем – 2363 (+11) од,
РСЗВ – 474 (+3) од,
засоби ППО ‒ 247 (+3) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 229 (+1).
- Протягом минулої доби українські військові відбили близько сотні атак російських загарбників на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
- Рішення про повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін прийняв після консультацій лише з крихітним колом осіб. Відтоді російський лідер опинився в ще більшій ізоляції.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що повномасштабна війна Росії на території України ще триватиме щонайменше рік.