До Росії повертається Reebok, але під новим брендом

Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости“.

Позиції не будуть продавати в оригінальних магазинах. Для цього використовуватимуть мережу турецького холдингу Flo. Компанія має право на реалізацію бренду.

Reebok надсилає листи на електронну пошту російських клієнтів. У них йдеться про відновлення роботи на території РФ. Точних термінів запуску продажів немає.

“Поспішаємо поділитися, що поки роздрібні та інтернет-магазин Reebok призупинили свою роботу, компанія ТОВ “ФЛО Взуття ру” отримала право здійснювати продаж товарів під брендом Reebok в Росії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що турецька Flo викупила російські активи Reebok у травні. Угоду уклали з компанією Authentic Brands Group. FLO Retailing розвиває такі бренди як Lumberjack, Reno, Polaris. Reebok мало понад сто торгових точок у РФ.