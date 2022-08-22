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До Росії повертається Reebok, але під новим брендом

На російський ринок повертається Reebok. Товари спортивного одягу, взуття та аксесуарів продаватимуть через інший бренд.

Понеділок, 22 серпня 2022, 16:54
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Про це повідомило пропагандистське видання “РИА Новости“.

Позиції не будуть продавати в оригінальних магазинах. Для цього використовуватимуть мережу турецького холдингу Flo. Компанія має право на реалізацію бренду.

Reebok надсилає листи на електронну пошту російських клієнтів. У них йдеться про відновлення роботи на території РФ. Точних термінів запуску продажів немає.

“Поспішаємо поділитися, що поки роздрібні та інтернет-магазин Reebok призупинили свою роботу, компанія ТОВ “ФЛО Взуття ру” отримала право здійснювати продаж товарів під брендом Reebok в Росії”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що турецька Flo викупила російські активи Reebok у травні. Угоду уклали з компанією Authentic Brands Group. FLO Retailing розвиває такі бренди як Lumberjack, Reno, Polaris. Reebok мало понад сто торгових точок у РФ.

  • Виробник побутової техніки Bosch продає російські заводи. Німецька компанія вже знайшла кілька ритейлерів з РФ.
  • Шведський ритейлер IKEA ліквідує ТОВ “Ікеа дім”. Відповідну заяву стосовно дочірньої компанії, яка керує магазинами мережі в Росії, оприлюднено 15 серпня, в останній день фінального продажу товарів зі складів IKEA в РФ.
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