До онлайн-словника французької мови Le Petit Robert de la Langue Française додали небінарний займенник "iel". Це комбінація займенників il та elle, тобто "він" та "вона".

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У словниковій статті сказано, що “iel” – це особовий займенник у третій особі для однини та множини, який використовують на позначення особи, незалежно від гендерної приналежності.

Спільно з формою в множині чи жіночому роді, “iel, ielle, iels, ielles”, це нове доповнення до французької мови, яке спричинило спротив та негатив з боку деяких французьких політиків.

Приміром, міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке розкритикував рішення укладачів словників додати небінарний займенник.

“Інклюзивна орфографія – це не майбутнє французької мови… У той час, коли наші діти закріпляють свої фундаментальні знання, в їх головах не має бути цього займенника, як якогось орієнтира”, – вважає міністр.

Парламентарій Ендр Франсуа Жоліве звернувся до Французької академії, головного державного органу, який відповідає за лексичні зміни, й назвав появу нового займенника “ідеологічним вторгненням”.

“Така ініціатива призводить до появи мови, яка не об’єднує, а роз’єднує народ”, – вважає політик.