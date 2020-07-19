Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Після того, як був збільшений поріг із 40 активних хворих на 100 тис. населення до 55 осіб, до переліку країн із зеленої зони додалося ще 9 держав. З усією цією інформацією ви можете ознайомитися на сайті МОЗ. Серед цих 9 країн наступні: Албанія, Болгарія, Румунія, Єгипет, Сербія, Чехія та інші держави”, – наголосив він.
За словами очільника МОЗ, після збільшення порогу громадяни України, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції.
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