До спроби втечі до Австрії експершого заступника голови правління “ПриватБанку” Володимира Яценка може бути причетний колишній власник банку, олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомляють головний редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов та член наглядової ради “Укрзалізниці”, екснардеп Сергій Лещенко.

Сьогодні, 22 лютого, правоохоронці затримали Володимира Яценка – фігуранта справи “ПриватБанку”, який хотів утекти з України.

Вранці понеділка генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Яценку у розтраті коштів “ПриватБанку” в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Вважається, що Яценко отримав змогу втекти, оскільки йому стало відомо про підписання документу через виток інформації.

Літак з експосадовцем на борту посадили в аеропорту “Бориспіль”, що під Києвом. За інформацією Бутусова, літак вилетів з Дніпра о 10-ій ранку. Це був літак компанії WindRose (“Роза вітрів”), співвласником якої є Ігор Коломойський, колишній власник “ПриватБанку”.

“Близько 10.00 з Дніпра до Відня вилетів чартерний літак авіакомпанії Роза вітрів (співвласником якої є Коломойський), на борту якого був Яценко”, — пише журналіст.

Згодом ту саму інформацію підтвердив Лещенко. Він заявляє, що олігарх посприяв спробі втекти.

“Для втечі з України фігурант справи “ПриватБанку” і довірена особа Коломойського Володимир Яценко використовував літак… Коломойського. Олігарх вирішив заховати свого топ-менеджера у Відні, надавши борт, який числиться за його авіакомпанією. Це літак Raytheon Hawker 800XP, бортовий номер: UR-WRR, належить WindRose (“Роза вітрів”)”, — пише він.

Лещенко також опублікував карту польотів чартерного літака, з якої випливає, що його змусили повернутися в той час, як він пролітав над Хмельниччиною.

Як відомо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення. Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.

Торік парламент ухвали у другому читанні так званий “антиколомойський закон”. Однак на цьому боротьба за закон, який мав унеможливити повернення націоналізованого “ПриватБанку” Ігорю Коломойському, не закінчилася. Наступний етап — розгляд закону Конституційним Судом.