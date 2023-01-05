До списку найкращих видань 2022 року найбільшої щоденної газети Німеччини Süddeutsche Zeitung потрапила українська книга для дітей "Війна, що змінила Рондо". Її авторами є Романа Романишина та Андрій Лесів.

Про це повідомив Український інститут книги в Instagram.

Книгу видала творча майстерня “Аґрафка” та перевидана німецьким видавництвом Gerstenberg Verlag. Книгу переклали на німецьку мову Клаудія Дате й Оксана Семенець.

За версією щоденної газети “Війна, що змінила Рондо” стала однією з 12 найкращих книжок для дітей і підлітків. Видання зауважило, що автори не бояться важкої теми війни, завдяки малюнкам і текстам вони знаходять слова для того, що важко пояснити дітям.

“Книжка з картинками розповідає про сліпуче містечко Рондо, де різноколірні квіти співають і весело живуть разом із паперовими пташками та лампочками. Раптом темніє, в’їжджають танки, горять хати. Раптом війна. І найгірше: війна сіє чорні квіти, що мають колючки, і змушують замовкнути барвисті квіти. … Зрештою герої та героїні знаходять вихід, але назавжди залишаються поранені війною”, — зазначило видання.

Книга вийшла у 2015 році у “Видавництві старого Лева”. З того часу її перевели на італійську, французьку, словацьку й вірменську мови. Видання отримувало низку відзнак та потрапило до щорічного каталогу дитячої та юнацької літератури “Білі круки 2015”.

“Це історія про те, що війна не має серця і не розуміє жодної мови, зате торкається кожного і на всіх залишає шрами. Та якщо спільно збудувати машину світла і навчитися співати попри все, тоді навіть найтендітніші істоти зможуть вистояти й перемогти”, – описувало книгу видавництво.

Два роки тому американський журнал про книжки Kirkus Reviews вніс книгу до списку найкращих ілюстрованих книжок.