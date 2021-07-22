До списку рідкісних побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson внесли небезпечний синдром

Про це повідомляє Європейська агенція з лікарських препаратів (EMA).
Зазначається, що рішення про внесення синдрому Гієна-Барре до списку побічних ефектів вакцини Janssen було прийнято після дослідження зареєстрованих випадків виявлення захворювання Комітетом з безпеки EMA – PRAC.
Синдром Гієна-Барре – це гостре аутоімунне запальне захворювання, що характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою. СБГ може викликати біль, оніміння, м’язову слабкість, уповільнення рефлексів. В деяких випадках синдром призводить до летального наслідку.
За такого синдрому імунна система особи вражає власні периферійні нерви. Найчастіше синдром буває у дорослих людей та чоловіків. Навіть при найважчій формі синдрому, пацієнти одужують майже в 100% випадків.
Синдром Гієна-Барре залишається найчастішою причиною гострого млявого паралічу і є однією з серйозних надзвичайних ситуацій в неврології.
Рішення про внесення цього синдрому до списку рідкісних побічних ефектів вакцини фахівці PRAC прийняли після ретельного вивчення 108 випадків розвитку СГБ внаслідок вакцинування препаратом Johnson & Johnson. Один із випадків виявився летальним.
Раніше повідомлялося, що до інформаційного бюлетеня стосовно вакцини Johnson & Johnson додали пункт про те, що серед побічних ефектів можливий неврологічний розлад — синдром Гієна-Барре. Попередження схвалили в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).
Нагадаємо, що американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її одноразова вакцина проти COVID-19 показала хороші результати щодо штаму коронавірусу Delta та інших нових штамів.
Однак однодозова вакцина проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson розчарувала американських медиків. Це пов’язано з темпами виробництва та низькою якістю вакцини.
На це є кілька причин. По-перше, ризик виникнення тромбозу. По-друге, не завжди якісне виробництво. Приміром, в Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на “проблемному виробництві”.