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До списку рідкісних побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson внесли небезпечний синдром

Синдром Гієна-Барре (СГБ) офіційно внесли до списку рідкісних побічних ефектів вакцини проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

Четвер, 22 липня 2021, 21:03

Про це повідомляє Європейська агенція з лікарських препаратів (EMA).

Зазначається, що рішення про внесення синдрому Гієна-Барре до списку побічних ефектів вакцини Janssen було прийнято після дослідження зареєстрованих випадків виявлення захворювання Комітетом з безпеки EMA – PRAC.

Синдром Гієна-Барре – це гостре аутоімунне запальне захворювання, що характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою. СБГ може викликати біль, оніміння, м’язову слабкість, уповільнення рефлексів. В деяких випадках синдром призводить до летального наслідку.

За такого синдрому імунна система особи вражає власні периферійні нерви. Найчастіше синдром буває у дорослих людей та чоловіків. Навіть при найважчій формі синдрому, пацієнти одужують майже в 100% випадків.

Синдром Гієна-Барре залишається найчастішою причиною гострого млявого паралічу і є однією з серйозних надзвичайних ситуацій в неврології.

Рішення про внесення цього синдрому до списку рідкісних побічних ефектів вакцини фахівці PRAC прийняли після ретельного вивчення 108 випадків розвитку СГБ внаслідок вакцинування препаратом Johnson & Johnson. Один із випадків виявився летальним.

Раніше повідомлялося, що до інформаційного бюлетеня стосовно вакцини Johnson & Johnson додали пункт про те, що серед побічних ефектів можливий неврологічний розлад — синдром Гієна-Барре. Попередження схвалили в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).

Нагадаємо, що американська компанія Johnson & Johnson заявила, що її одноразова вакцина проти COVID-19 показала хороші результати щодо штаму коронавірусу Delta та інших нових штамів.

Однак однодозова вакцина проти коронавірусу компанії Johnson & Johnson розчарувала американських медиків. Це пов’язано з темпами виробництва та низькою якістю вакцини.

На це є кілька причин. По-перше, ризик виникнення тромбозу. По-друге, не завжди якісне виробництво. Приміром,  в Управлінні з нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) в США наказали компанії Johnson & Johnson утилізувати майже 60 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу, виготовлені на “проблемному виробництві”.

  • Напередодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) визнало, що побічним ефектом COVID-вакцини Janssen (Johnson & Johnson) може бути тромбоз.
  • Раніше вчені компанії Johnson & Johnson заявили, що у них недостатньо даних про те, що їхня вакцина проти COVID-19 викликає тромби.
Теги: COVID-вакцина, Johnson & Johnson, побічні ефекти вакцин

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