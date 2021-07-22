До списку рідкісних побічних ефектів вакцини Johnson & Johnson внесли небезпечний синдром

Синдром Гієна-Барре (СГБ) офіційно внесли до списку рідкісних побічних ефектів вакцини проти COVID-19 компанії Johnson & Johnson.

Про це повідомляє Європейська агенція з лікарських препаратів (EMA).

Зазначається, що рішення про внесення синдрому Гієна-Барре до списку побічних ефектів вакцини Janssen було прийнято після дослідження зареєстрованих випадків виявлення захворювання Комітетом з безпеки EMA – PRAC.

Синдром Гієна-Барре – це гостре аутоімунне запальне захворювання, що характеризується ураженням нервових клітин організму імунною системою. СБГ може викликати біль, оніміння, м’язову слабкість, уповільнення рефлексів. В деяких випадках синдром призводить до летального наслідку.

За такого синдрому імунна система особи вражає власні периферійні нерви. Найчастіше синдром буває у дорослих людей та чоловіків. Навіть при найважчій формі синдрому, пацієнти одужують майже в 100% випадків.

Синдром Гієна-Барре залишається найчастішою причиною гострого млявого паралічу і є однією з серйозних надзвичайних ситуацій в неврології.

Рішення про внесення цього синдрому до списку рідкісних побічних ефектів вакцини фахівці PRAC прийняли після ретельного вивчення 108 випадків розвитку СГБ внаслідок вакцинування препаратом Johnson & Johnson. Один із випадків виявився летальним.

Раніше повідомлялося, що до інформаційного бюлетеня стосовно вакцини Johnson & Johnson додали пункт про те, що серед побічних ефектів можливий неврологічний розлад — синдром Гієна-Барре. Попередження схвалили в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA).