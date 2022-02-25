До строю авіації Повітряних Сил Збройних Сил України повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана – до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас.

Про це повідомили пресслужба Міноборони.

“Хтозна, може один із них і є той повітряний месник на МіГ-29, якого так часто бачать кияни!”, – йдеться у повідомленні.

Все буде Україна!

Нагадаємо, у Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ. Однак російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.