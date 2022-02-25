Про це повідомили пресслужба Міноборони.
“Хтозна, може один із них і є той повітряний месник на МіГ-29, якого так часто бачать кияни!”, – йдеться у повідомленні.
Все буде Україна!
Нагадаємо, у Херсонській області під Олешками Збройні Сили України розбили групу російських окупаційних військ. Однак російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.
- У Північноатлантичному альянсі схвалили рішення 25 лютого скликати терміновий саміт. Головною темою буде російська агресія проти України.
- У Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.
- На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ.