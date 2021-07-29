Влітку особливо хочеться не тільки смачної, а й корисної їжі. У цю пору накрити святковий стіл особливо просто, адже у кожному холодильнику знайдуться інгредієнти для літнього салату.

#Букви пропонують власну добірку корисних літніх салатів.

М’ясний салат

Складники:

нежирний шматок будь-якого м’яса – 100 г

помідори черрі – 200 г

болгарський перець – 100 г

огірок – 150 г

цибуля ріпчаста – 100 г

пармезан – 40 г

бальзамік – 1 ст. л.

оливкова олія – ​​1 ст. л.

сіль – до смаку.

Спосіб приготування

Відваріть або запечіть нежирний шматок м’яса. Краще обрати яловичину, або курятину. Після цього наріжте м’ясо кубиками.

Промийте усі овочі, поріжте їх та додайте до м’яса.

Для соусу змішайте бальзамік, оливкову олію та сіль. Заправте салат та посипте його тертим пармезаном перед подачею.

Азійський салат

Складники:

огірок – 1 шт.

червоний перець – 1 шт.

жовтий перець – 1 шт.

чилі перець (якщо бажаєте)

морква – 1 шт.

кінза – 1 пучок

зелена цибуля – 1 пучок

кунжут – 1 пачка

кунжутна олія – 4 ст. л.

соєвий соус – 3 ст. л.

цукор – 1 ст. л.

рисовий оцет – 1 ст. л.

сік одного лайма

Спосіб приготування

Помийте й наріжте соломкою усі овочі. Кунжут необхідно підсмажити на сухій сковорідці.

Для заправки необхідно змішати кунжутну олію, соєвий соус, цукор, рисовий оцет та сік лайма. Збийте усі складники вінчиком до загустіння й заправте салат. Прикрасьте його кунжутом.

Літній салат з базиліком

Складники:

базилік – 1 пуч.

цибуля червона – 0.5 шт

лимон – 1 шт

помідор – 4 шт

фета або бринза – 150 г

сіль – до смаку

оливкова олія – до смаку

перець чорний – до смаку

Спосіб приготування

Наріжте помідори великими кубиками. Додайте подрібнений базилік. Додайте улюблений сир – бринзу або фету.

Для заправки змішайте оливкову олію, сіль, чорний перець та сік лимона. Заправте салат та прикрасьте його листочками базиліку.

Салат з баклажанами

Складники:

баклажан – 1 шт.

помідор – 2 шт.

зелень – до смаку

картопляний крохмаль – 2 ст. л.

сіль -до смаку

соус кисло-солодкий – до смаку

Спосіб приготування

Наріжте баклажани великими шматками, посоліть й дайте їм постояти 3 хвилини. Потім промокніть їх серветкою, обваляйте у крохмалі та обсмажте до утворення скоринки. Викладіть баклажани на серветку, щоб увібралася олія.

Наріжте помідори та зелень. Усі інгредієнти змішайте та додайте соус.

Курячий салат з оливками й ананасом

Складники:

оливкова олія – 5 ст. л.

сіль – до смаку

винний оцет – 2 ст. л.

куряче філе – 1 шт.

огірки – 1 шт.

оливки – 100 г.

болгарський перець – 1 шт.

консервовані ананаси – 200 г.

карі – до смаку.

Спосіб приготування

Наріжте перець дрібними кубиками, огірок – тонкою соломкою, ананас – невеликими шматочками.

Куряче філе наріжте кубиками (зі стороною 1,5-2 см) і присипте порошком карі. Підсмажте курку на розігрітій сковорідці з рослинною олією на середньому вогні. Коли вони набудуть апетитного золотистого кольору і вкриються рум’яною скоринкою, зніміть їх із вогню.

З’єднайте курку, шматочки перцю, огірка й ананаса. Туди ж перекладіть оливки.

Заправте салат соусом із олії та білого винного оцту. Додайте сіль і перець до смаку

Зелений салат зі шпинатом

Складники:

молодий шпинат – 2 великих пучки

зелений горошок – 100 г

гострий зелений перець – 1 шт.

огірок – 1 шт.

несолоні фісташки – 50 г.

пармезан – 30 г.

оливкова олія – до смаку

лимонний сік – до смаку

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування

Відваріть горошок у киплячій підсоленій воді 2-3 хвилин до готовності. Обдайте холодною водою і злийте рідину. Остудіть.

Шпинат, огірок і перець помийте і обсушіть. Перець наріжте кільцями, за бажанням видаліть насіння. Огірок наріжте кільцями.

Викладіть на тарілку листя шпинату, горошок, перець і огірок. Заправте сумішшю оливкової олії, свіжого лимонного соку. Посоліть і поперчіть. Посипте салат тертим пармезаном і колотими фісташками.

Літній салат з креветками

Складники:

оливкова олія – 50 мл.

винний оцет – 50 мл.

шпинат – 100 г.

полуниця – 8 -10 ягід.

малина – 8 -10 ягід.

спаржа -8 шт.

тигрові креветки – 12 шт.

горіхи пекан – 65 г.

Спосіб приготування

Для малинового соусу потрібно взяти свіжі ягоди й протерти їх крізь дрібне ситечко, а потім збити вінчиком разом з оливковою олією та білим винним оцтом.

Розділіть приготований соус на дві рівні частини. Однією з них залийте очищені креветки. Маринуйте в соусі 30 хв.

Зелені верхівки спаржі занурте в окріп, посоліть і бланшуйте декілька хвилин, а потім відразу дістаньте й опустіть у холодну чисту воду. Важливо, щоб вони зберегли свій колір і не встигли стати занадто м’якими.

Горіхи пекан розділіть на половинки. Можна замінити їх горішками кеш’ю. Їх у салат кладіть цілими.

Дістаньте креветки з маринаду та підсмажте на грилі або на шампурах над вугіллям. Сигналом про готовність стане зміна кольору креветок на червоний.

Великі ягоди полуниці розріжте на половинки, якщо ж вам трапилися дрібні ягоди, не розрізайте їх, але пропорційно збільште їхню кількість у рецепті.

З’єднайте шпинат, горіхи, креветки й спаржу. Посоліть, полийте малиновим соусом та злегка перемішайте. Полуницю додавайте у самому кінці як прикрасу.

Салат з курячою грудкою

Складники:

моцарела – 200 г

куряча грудка варена – 200 г

морква сира – 200 г

зелений горошок – 1 ст. л.

йогурт натуральний – 100 г

часник, сіль – до смаку

Спосіб приготування

Відваріть та поріжте грудку. Сир, моркву потрібно натерти на великій тертці або порізати.

Додайте горошок, заправте йогуртом, додавши подрібнений зубчик часнику.

Салат зі шпинатом і полуницею

Складники:

шпинат – 200 г

полуниця – 100-150 г

козячий сир – 80 г

авокадо – 1 шт.

гарбузове насіння – 30 г

кунжут – до смаку

оливкова олія – 2 ст. л.

лимонний сік – 1 ст. л.

гірчиця – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

Спосіб приготування

Полуницю, сир, шпинат необхідно нарізати довільною формою. Перемішати.

Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік, гірчицю і мед. Заправте салат та прикрасьте його гарбузовим насінням і кунжутом.

Салат із копченим лососем та авокадо до святкового столу

Складники:

чорний перець – до смаку

оливкова олія – 5 ст. л.

базилік – 1 пучок

сіль – до смаку

лимон – 1 шт.

рукола – 1 пучок

огірки – 1 шт.

кунжут – 1 ч. л.

апельсин – 1 шт.

авокадо – 1 шт.

чіабатта – 1 шт.

кінза – 1 пучок

насіння соняшника – 1 ч. л.

мак – 1 ч. л.

кресс-салат – 1 пучок

копчений лосось – 100 г.

Спосіб приготування

Зніміть ножем шкірку з плоду авокадо і наріжте м’якуш на дрібні шматочки, викладіть їх на дно салатниці та полийте свіжим лимонним соком.

Наріжте огірок довгими тонкими слайсами положіть поверх авокадо.

Насіння соняшника, кунжут і мак покладіть на розігріту сковороду без жиру та трохи обсмажте.

Наріжте свіжу зелень (не дуже дрібно).

Чіабату нарвіть руками на невеликі шматки, збризніть їх сумішшю з апельсинового соку й оливкової олії, а потім відправте у розігріту духовку (200 градусів). Потрібно, щоб вони підрум’янились і стали хрусткими. Досить кількох хвилин.

Шматки чіабати розподіліть у страві поверх огірків, а скибочки лосося – поверх хліба.

Розподіліть на усій поверхні страви руколу та шматки салатного листя, полийте залишками апельсинового соусу, додайте сіль і перець до смаку, а зверху присипте маком, кунжутом та соняшниковим насінням.

Салат із мідіями, помідорами та руколою

Складники:

помідори – 2 шт.

соєвий соус – 3 ч. л.

рукола – 200 г.

оливки – 5 ст. л.

бринза – 100 г.

мед – 2 ч. л.

мідії – 150 г

Спосіб приготування

Насамперед підготуємо заправку. Злийте олійку з баночки з мідіями, перемішайте її з рідким медом (декілька секунд підігріву у мікрохвильовці вирішать при потребі проблему густоти продукту) і соєвим соусом.

Помийте пучок руколи, переберіть його й обсушіть листочки. Акуратно та рівномірно розкладіть зелень на усій площі салатниці.

Розділіть томати на великі частини, а сир – на кубики.

Поверх руколи викладайте помідори, бринзу, мідії, а також оливки без кісточок.

Полийте салат заправкою, перемішувати його не потрібно.