Медична благодійна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) отримала доступ до північно-західної частини Сирії, яка постраждала внаслідок землетрусу 6 лютого. Колона з 14 вантажівок вирушила для допомоги в рятувальних операціях.

Про це повідомило Reuters.

На владу цього регіону в Сирії чинила тиск Всесвітня продовольча програма (ВПП), аби вона припинила блокувати доступ організації, яка має намір допомогти людям після руйнівного землетрусу.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки директор ВПП Девід Бізлі сказав, що сирійський і турецький уряди дуже добре співпрацюють, але їхні операції перешкоджають на північному заході Сирії. У тому районі закінчуються запаси, через що закликали відкрити більше пунктів пропуску з Туреччини.

У Сирії більша частина жертв припала на північний схід, де район контролюють повстанці, які борються проти сил, лояльних до президента Башара Асада. Це ускладнює спроби отримати допомогу людям.

Водночас у Туреччині почали згортати рятувальні роботи. Голова Управління Туреччини з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) Юнус Сезер заявляв, що пошуково-рятувальні роботи здебільшого завершаться в ніч на неділю.

На сьогодні ні Туреччина, ні Сирія не повідомляли, скільки людей досі вважаються зниклими безвісти. Відомо, що у двох країнах кількість жертв перевищує 46 тисяч. Також у Туреччині близько 345 тисяч квартир було зруйновано.

Серед загиблих знайшли гравця турецького ФК “Хатайспор” Крістіана Атсу, повідомив його агент Мурат Узунхемет у Twitter. Член директорату з надзвичайних ситуацій Туреччини Муйдат Ердоган стосовно подальших пошукових робіт заявив: “Я не думаю, що ми більше можемо рятувати людей”.

На півдні Туреччини робітники з Киргизстану змогли врятувати подружжя з дитиною, яка пізніше померла через зневоднення.

До Туреччини має прибути державний секретар США Ентоні Блінкен. Він разом з представниками влади порушать питання, як Вашингтон може надати подальшу допомогу Анкарі, яка бореться з наслідками найгіршого природного лиха сучасності.

Директор ВПП Девід Бізлі заявляв, що якщо Європа не хоче нової хвилі біженців потрібно надати необхідну підтримку постраждалим внаслідок землетрусу.