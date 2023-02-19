Про це повідомило Reuters.
На владу цього регіону в Сирії чинила тиск Всесвітня продовольча програма (ВПП), аби вона припинила блокувати доступ організації, яка має намір допомогти людям після руйнівного землетрусу.
Під час Мюнхенської конференції з безпеки директор ВПП Девід Бізлі сказав, що сирійський і турецький уряди дуже добре співпрацюють, але їхні операції перешкоджають на північному заході Сирії. У тому районі закінчуються запаси, через що закликали відкрити більше пунктів пропуску з Туреччини.
У Сирії більша частина жертв припала на північний схід, де район контролюють повстанці, які борються проти сил, лояльних до президента Башара Асада. Це ускладнює спроби отримати допомогу людям.
Водночас у Туреччині почали згортати рятувальні роботи. Голова Управління Туреччини з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) Юнус Сезер заявляв, що пошуково-рятувальні роботи здебільшого завершаться в ніч на неділю.
На сьогодні ні Туреччина, ні Сирія не повідомляли, скільки людей досі вважаються зниклими безвісти. Відомо, що у двох країнах кількість жертв перевищує 46 тисяч. Також у Туреччині близько 345 тисяч квартир було зруйновано.
Серед загиблих знайшли гравця турецького ФК “Хатайспор” Крістіана Атсу, повідомив його агент Мурат Узунхемет у Twitter. Член директорату з надзвичайних ситуацій Туреччини Муйдат Ердоган стосовно подальших пошукових робіт заявив: “Я не думаю, що ми більше можемо рятувати людей”.
На півдні Туреччини робітники з Киргизстану змогли врятувати подружжя з дитиною, яка пізніше померла через зневоднення.
До Туреччини має прибути державний секретар США Ентоні Блінкен. Він разом з представниками влади порушать питання, як Вашингтон може надати подальшу допомогу Анкарі, яка бореться з наслідками найгіршого природного лиха сучасності.
Директор ВПП Девід Бізлі заявляв, що якщо Європа не хоче нової хвилі біженців потрібно надати необхідну підтримку постраждалим внаслідок землетрусу.
- Внаслідок землетрусу, який нещодавно сколихнув Туреччину та Сирію постраждало близько 26 мільйонів осіб.
- Експерт з геології припустив, що, за аналогією минулих років, наступний землетрус у Туреччині може статися протягом 2-3 років в Егейському районі та навколо Мармурового моря.