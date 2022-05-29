Нові супутникові знімки свідчать, що російське вантажне судно вдруге за чотири тижні, завантажене викраденим зерном з України, прибуло до сирійського порту Латакії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Нові зображення, надані Maxar Technologies, показують балкер Matros Pozynich у Латакії 27 травня.

Це одне з трьох суден, які вантажили зерно в кримському порту Севастополь з початку повномасштабного нападу РФ на Україну. Востаннє його бачили в Севастополі 19 травня, а згодом відстежили, як він проходив через протоку Босфор і на південь уздовж узбережжя Туреччини. Підраховано, що судно може перевозити близько 30 000 тонн зерна.

CNN раніше повідомляв, що колони вантажівок перевозили зерно з ферм на півдні України до Криму. Раніше цього місяця українська влада підрахувала, що російські війська на окупованих територіях захопили понад 400 тис. тонн зерна.

Крадіжки зерна загрожують цьогорічному врожаю в Україні, яка є однією з найважливіших постачальників зерна у світі.

Водночас для РФ зерно є привабливим товаром. Ціна пшениці на світових ринках становить близько 400 доларів за тонну і цього року різко зросла.

Довідка. До повномасштабної війни постачання пшениці з України та РФ становило майже 30% світової торгівлі. Україна є четвертим у світі експортером кукурудзи та п’ятим за обсягами експортером пшениці за даними Державного департаменту США.