Джерело: Марк Цукерберг у Threads.
За його словами, цей результат значно перевищує очікування команди, яка розробляла Threads. На сьогодні застосунок опанував перше місце серед безплатних програм в App Store Apple Inc у США.
У день запуску у застосунку зареєструвалось 30 мільйонів користувачів.
“Ого, 30 мільйонів реєстрацій станом на сьогоднішній ранок. Здається, це початок чогось особливого, але попереду у нас ще багато роботи, щоб створити додаток”, – казав Цукерберг.
Більше про Threads
Новий застосунок представили як допоміжний продукт Instagram, що дало йому вбудовану аудиторію з понад двох мільярдів користувачів і позбавило нову платформу від проблеми починати з нуля.
Керівник Instagram Адам Моссері сказав користувачам, що Threads призначений для створення “відкритої та дружньої платформи для розмов”. Деякі фахівці вважають, що Threads може стати конкурентом для Twitter і переманити його користувачів, які незадоволені останніми змінами в цій соціальній мережі. У Twitter Ілона Маска 237,8 мільйона користувачів станом на липень 2022 року.
Додаток Threads тепер доступний для завантаження у понад 100 країнах, включаючи Велику Британію. Водночас у країнах ЄС його поки не можна завантажити через певні нормативні проблеми.
- Нова соціальна мережа Threads від компанії Meta всього лише за декілька годин охопила один мільйон активних користувачів, обігнавши відтак чат-бот зі штучним інтелектом від компанії OpenAI.
- Twitter пригрозив Meta Platforms подати до суду через нову соцмережу Threads. Нову соцмережу звинувачують у тому, що вона начебто прийняла на роботу колишніх працівників Twitter.