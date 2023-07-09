До нового застосунку Threads від Meta за два дні з моменту запуску долучилися понад 70 млн користувачів. Нова соцмережа стала конкурентом Twitter.

Джерело: Марк Цукерберг у Threads.

За його словами, цей результат значно перевищує очікування команди, яка розробляла Threads. На сьогодні застосунок опанував перше місце серед безплатних програм в App Store Apple Inc у США.

У день запуску у застосунку зареєструвалось 30 мільйонів користувачів.

“Ого, 30 мільйонів реєстрацій станом на сьогоднішній ранок. Здається, це початок чогось особливого, але попереду у нас ще багато роботи, щоб створити додаток”, – казав Цукерберг.

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Новий застосунок представили як допоміжний продукт Instagram, що дало йому вбудовану аудиторію з понад двох мільярдів користувачів і позбавило нову платформу від проблеми починати з нуля.

Керівник Instagram Адам Моссері сказав користувачам, що Threads призначений для створення “відкритої та дружньої платформи для розмов”. Деякі фахівці вважають, що Threads може стати конкурентом для Twitter і переманити його користувачів, які незадоволені останніми змінами в цій соціальній мережі. У Twitter Ілона Маска 237,8 мільйона користувачів станом на липень 2022 року.

Додаток Threads тепер доступний для завантаження у понад 100 країнах, включаючи Велику Британію. Водночас у країнах ЄС його поки не можна завантажити через певні нормативні проблеми.