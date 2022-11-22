У Рівненській області СБУ проводить контррозвідувальні заходи у трьох церквах. Силовики провели обшуки.

Про це повідомила пресслужба управління СБУ в Рівненській області.

Безпекові заходи відбулися на території Корецького Свято-Троїцького монастиря (м. Корець), жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері (с. Серники Зарічненського району) та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Перевірки тривають спільно з Нацполіцією та Нацгвардією. Заходи відбуваються в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Служба безпеки зазначила, що під час повномасштабного вторгнення Росії до України зростає ризик вчинення терактів. Зокрема не виключено диверсії або захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Вказані заходи проводяться для недопущення використання релігійних громад в якості осередку “русского міра”.

У межах заходів перевіряють дані про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо. СБУ зазначила, що метою перевірок є убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень. Вони мають на меті виявити заборонені до обігу предмети, якщо вони є на території храму.

Ще правоохоронці здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду суверенітету України.