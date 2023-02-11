Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, по прибуттю другої колони було проведено брифінг з координаційним штабом, на якому визначено подальші завдання та зони проведення АРР і сформовано 2 пошукові групи.
Зазначимо, що 11 рятувальників, щойно прибувши до м. Антакья, одразу приступили до аварійно-пошукових робіт у складі першої пошукової групи, яка заступала ввечері. Відтак вночі працювало 2 групи рятувальників в заданому квадраті.
Станом на 10 лютого проведення пошуково-рятувальних операцій в провінціях Шанлиурфа та Кіліс вже завершено.
Щодо ситуації з громадянами України на території Туреччини: станом на вечір 10 лютого було отримано 140 звернень щодо відсутності зв’язку із українцями, які проживають в зоні стихійного лиха.
Зокрема з 118 особами зв’язок було встановлено, 2 особи врятовано з-під завалів та 1 особу госпіталізовано. Також, 12 осіб було евакуйовано і 63 особи потребують допомоги (у вигляді речей, медикаментів, евакуації). За попередньою інформацією, під завалами може перебувати 5 громадян України.
Варто зазначити, що з початку проведення робіт рятувальниками ДСНС вже обстежено 159 будівель, розібрано 72 завали, надано медичну допомогу одній дитині, деблоковано тіла 4 загиблих осіб (з них 2 дитини).
“Роботи тривають. Міжнародну допомогу надали 90 країн, в межах Механізму цивільного захисту ЄС направлено 38 міських пошуково-рятувальних команд, включаючи Польщу, Францію, Німеччину, Чехію, Словаччину, Болгарію, Румунію та інші країни Євросоюзу”, – підкреслили в ДСНС.
А також додали, що всього до пошуково-рятувальної операції залучено 160 тис. осіб, серед яких рятувальники, пожежники, медики, військовослужбовці, поліція, представники служби безпеки, волонтери та 12 тис. 240 одиниць техніки.
- Відповідно до останніх даних, кількість жертв землетрусу, який 6 лютого сколихнув Туреччину та Сирію, становить вже понад 23 тисячі.
- 8 лютого перша група рятувальників ДСНС України прибула до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу.
- 9 лютого рятувальники зведеного загону Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які прибули до Туреччини для допомоги у ліквідації наслідків потужного землетрусу, розпочали пошуково-рятувальні роботи у турецькій провінції Хатай.