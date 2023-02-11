Станом на вечір 10 лютого до пункту призначення прибула друга колона зведеного загону ДСНС у складі 52 осіб, 10 одиниць техніки для пошуково-рятувальних робіт у Туреччині.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, по прибуттю другої колони було проведено брифінг з координаційним штабом, на якому визначено подальші завдання та зони проведення АРР і сформовано 2 пошукові групи.

Зазначимо, що 11 рятувальників, щойно прибувши до м. Антакья, одразу приступили до аварійно-пошукових робіт у складі першої пошукової групи, яка заступала ввечері. Відтак вночі працювало 2 групи рятувальників в заданому квадраті.

Станом на 10 лютого проведення пошуково-рятувальних операцій в провінціях Шанлиурфа та Кіліс вже завершено.

Щодо ситуації з громадянами України на території Туреччини: станом на вечір 10 лютого було отримано 140 звернень щодо відсутності зв’язку із українцями, які проживають в зоні стихійного лиха.

Зокрема з 118 особами зв’язок було встановлено, 2 особи врятовано з-під завалів та 1 особу госпіталізовано. Також, 12 осіб було евакуйовано і 63 особи потребують допомоги (у вигляді речей, медикаментів, евакуації). За попередньою інформацією, під завалами може перебувати 5 громадян України.

Варто зазначити, що з початку проведення робіт рятувальниками ДСНС вже обстежено 159 будівель, розібрано 72 завали, надано медичну допомогу одній дитині, деблоковано тіла 4 загиблих осіб (з них 2 дитини).

“Роботи тривають. Міжнародну допомогу надали 90 країн, в межах Механізму цивільного захисту ЄС направлено 38 міських пошуково-рятувальних команд, включаючи Польщу, Францію, Німеччину, Чехію, Словаччину, Болгарію, Румунію та інші країни Євросоюзу”, – підкреслили в ДСНС.

А також додали, що всього до пошуково-рятувальної операції залучено 160 тис. осіб, серед яких рятувальники, пожежники, медики, військовослужбовці, поліція, представники служби безпеки, волонтери та 12 тис. 240 одиниць техніки.