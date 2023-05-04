Про це інформує The Guardian.
За словами Бендетта, оператор, який здійснив атаку, мав досить високий рівень підготовки, водночас – це не обов’язково державний агент. За попередніми оцінками, атака Кремля могла бути здійснена за допомогою дрона китайського виробництва Mugin-5. Подібні апарати продаються у звичайних магазинах і коштують 9,5 тисячі доларів.
Серед головних характеристик дронів з фіксованим крилом – більша дальність і тривалість польоту, ніж у простих і дешевих апаратів. Mugin-5 теоретично спроможний літати протягом 7 годин зі швидкістю близько 120 км/год, що уможливлює його роботу на великій відстані.
Водночас аналітики розглядають варіант, що це міг бути український безпілотник UJ-22, який має схожі характеристики: такі ж швидкість і дальність польоту. Про це свідчать дані на сайті виробника. Проте опубліковані відео – недостатньо чіткі задля точного встановлення моделі.
Нагадаємо, що прокремлівські видання заявили, що у ніч на 3 травня з боку України намагалися завдати удару безпілотниками по Кремлю. Після цього у Москві заборонили використовувати БпЛА громадянам, які не мають дозволу від влади.
У CNN заявили, що Кремль не надав доказів, які б підтверджували заяву російського уряду про те, що Україна нібито здійснила замах на життя президента Володимира Путіна за допомогою безпілотників.
Проте у Кремлі розглядають “найрізноманітніші варіанти відповіді” на нібито “українську атаку” на офіційну резиденцію президента Російської Федерації Володимира Путіна.
- Президент України Володимир Зеленський також заперечив причетність до атаки дронів.
- Своєю чергою, речник Повітряних сил Юрій Ігнат висловив особисту думку щодо нібито нічної атаки безпілотника на Кремль. Він припустив, що у такий спосіб росіяни готуються до провокацій на території РФ.
- Глави міністерств закордонних справ Литви та Латвії Габріелюс Ландсбергіс та Едгарс Рінкевичс висміяли заяви Кремля щодо нібито атаки безпілотників у Москві.