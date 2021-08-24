Президент Володимир Зеленський повідомив, що до України повернуть останки видатних українців: гетьманів, учасників визвольного руху тощо.

Про це Зеленський заявив у промові до Дня Незалежності, повідомляють #Букви.

Україна поверне на рідну землю видатних українців, які поховані за кордоном.

“Ми починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, які боролися для України, але поховані не в Україні. Це гетьмани Запорізької Січі, діячі УНР, учасники визвольного руху, діячі культури, науки та багато інших”, – заявив Зеленський.

За словами президента, Україна буде повертати не тільки своїх видатних діячів, а й історичні та культурні цінності.

“Ми більше ніколи і нікому не подаруємо жоден камінчик нашої історії, не дамо окупувати жодну сторінку нашої історії, анексувати наших письменників, наших вчених, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм”, – заявив Володимир Зеленський.