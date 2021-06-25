Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва”, — заявив він.
За словами міністра, незабаром з Греції до Києва буде здійснено ще два рейси, аби повернути решту туристів. Утім, він не називав дату.
Раніше грецький туроператор Mouzenidis Travel оголосив про зупинення обслуговування турів з України до 26 червня. У четвер в компанії анонсували продовження цього терміну до 31 липня.
- Через фінансові проблеми туристичного оператора з Греції не мали змоги вилетіти понад 500 українців.