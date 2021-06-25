З понад 500 туристів з України, що застрягли в Греції через призупинення роботи туркомпанії Mouzenidis Travel, майже 200 вже повертаються додому.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва”, — заявив він. За словами міністра, незабаром з Греції до Києва буде здійснено ще два рейси, аби повернути решту туристів. Утім, він не називав дату.

Раніше грецький туроператор Mouzenidis Travel оголосив про зупинення обслуговування турів з України до 26 червня. У четвер в компанії анонсували продовження цього терміну до 31 липня.