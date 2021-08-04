Сьогодні, 4 серпня, до України прибули 509 400 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca, наданих Данією.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує передати різним країнам 3 млн доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2021 року.

Зазначається, що вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.

Міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

У МОЗ додали, що вакцини проти COVID-19 Україна отримує трьома шляхами: через прямі закупівлі у компаній виробників коштом державного бюджету, через глобальну ініціативу з рівномірного розподілу вакцин COVAX та як гуманітарну допомогу.

Станом на 4 серпня 2021 року Україна вже отримала 11,9 млн доз різних вакцин.