Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії, який планує передати різним країнам 3 млн доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2021 року.
Зазначається, що вакцину з цієї поставки використовуватимуть для щеплення тих, хто має отримати другу дозу AstraZeneca, решту розподілять між пунктами щеплень.
Міжнародне транспортування вакцини з Данського інституту сироватки до Києва забезпечив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
У МОЗ додали, що вакцини проти COVID-19 Україна отримує трьома шляхами: через прямі закупівлі у компаній виробників коштом державного бюджету, через глобальну ініціативу з рівномірного розподілу вакцин COVAX та як гуманітарну допомогу.
Станом на 4 серпня 2021 року Україна вже отримала 11,9 млн доз різних вакцин.
- 28 липня Естонія відправила Україні 52 800 доз COVID-вакцини AstraZeneca Vaxzevria.