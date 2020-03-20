Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
“Перший такий поїзд прибув у пункт пропуску “Мостиська-залізнична станція” після 4-ї ранку. Ним прибуло більше 750 українців та один іноземець, який має посвідку на проживання. До вагонів піднялися прикордонники та представники санітарно-карантинного підрозділу. Усім пасажирам виміряли температуру. Крім температурного скринінгу та опитування про стан здоров’я, усім роздали пам’ятки. Кожен прибулий підписав добровільну згоду на проведення протиепідемічних та профілактичних заходів”, – сказано у повідомленні.
Зазначається, що після 7-ї ранку в пункт пропуску прибув ще один поїзд, яким приїхало майже 400 українців та теж один іноземець.
В ДПСУ уточнили, що в усіх прибулих температура тіла була в межах норми. Скарг на самопочуття не надходило.
- Раніше повідомлялося, що для повернення в країну українців, які не змогли залишити Польщу через заходи, вжиті у зв’язку з поширенням коронавірусу COVID-19, запустять 4 спецпотяга.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантинчерез поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення.